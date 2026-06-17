طلبا کو امتحانی مراکز میں چاکلیٹس اور آئس کریم کی فراہمی
ریاض(نیٹ نیوز)سوشل میڈیا پر گردش کرتی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب میں امتحانات دینے والے طلبا کو بعض امتحانی مراکز میں پانی، چائے۔
ہلکے پھلکے سنیکس، سینڈوچز، چاکلیٹس اور یہاں تک کہ آئس کریم بھی فراہم کی جا رہی ہے ۔اس اقدام نے آن لائن دلچسپ بحث چھیڑ دی ہے ۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا دوستانہ اور آرام دہ ماحول طلبا کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ، جس سے وہ امتحانات میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔یہ رجحان اس بڑھتی ہوئی سوچ کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ تعلیمی کامیابی کے ساتھ ساتھ طلبا کی ذہنی و جذباتی صحت اور فلاح و بہبود بھی بے حد اہم ہے ۔سوشل میڈیا صارفین اب اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ کیا دیگر ممالک کے تعلیمی نظاموں میں بھی ایسی طلبا دوست سہولیات متعارف کرائی جانی چاہئیں۔