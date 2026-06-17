صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تصویر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کون سا لڑکا اکیلا رہتا ہے ؟

  • عجائب دنیا
تصویر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کون سا لڑکا اکیلا رہتا ہے ؟

لاہور(نیٹ نیوز)ذہنی آزمائش اور مشاہدے کی صلاحیت جانچنے والی ایک پہیلی نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کردیا ہے ، جس میں صرف ایک تصویر کی مدد سے یہ معلوم کرنا ہے کہ دو لڑکوں میں سے کون اکیلا رہائش پذیر ہے ۔

تصویر میں دو نوجوان دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک لڑکا دانت صاف کر رہا ہے جبکہ دوسرا، جو سبز رنگ کی قمیض میں نظر آ رہا ہے ، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شیو بنا رہا ہے ۔ بظاہر دونوں مناظر عام دکھائی دیتے ہیں، لیکن اسی تصویر میں ایک چھوٹی سی تفصیل اس پہیلی کا حل اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے ۔ اگر آپ ابھی تک جواب نہیں ڈھونڈ پائے تو راز یہ ہے کہ شیو بنانے والے لڑکے کے سامنے رکھے گلاس میں صرف ایک ٹوتھ برش موجود ہے ۔ اس کے برعکس دانت صاف کرنے والے لڑکے کے قریب دو ٹوتھ برش دکھائی دیتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رہائش کسی اور کے ساتھ شیئر کرتا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پنجاب بجٹ: تنخواہوں میں 7، پنشن میں 3.5 فیصد اضافہ: زرعی انکم ٹیکس ، آبیانہ بڑھادیا گیا، گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں 20 سال بعد بڑا اضافہ

سوئٹزرلینڈ میں معاہدے کی تقریب کا مقام تبدیل: ایران جوہری ہتھیار نہیں حاصل کر سکتا ، ایسا کیا تو اُڑا دیا جائیگا : ٹرمپ

امریکا ایران جنگ:فیلڈ مارشل نے معاملہ حل کرایا:سکیورٹی ذرائع

گلگت بلتستان : 100میگاواٹ کا سولر منصوبہ مکمل کرینگے:وزیر اعظم

معیشت آئی سی یو سے نکل آئی، تیل نرخوں میں کمی کا فائدہ عوام کو دینگے : خواجہ آصف

حافظ نعیم ، محسن نقوی ملاقات ملکی و خطہ کی صورتحال پر گفتگو

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak