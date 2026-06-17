صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویک اینڈ پر زیادہ سونا اگلے دن کی تھکاوٹ کا سبب

  • عجائب دنیا
ویک اینڈ پر زیادہ سونا اگلے دن کی تھکاوٹ کا سبب

لاہور(نیٹ نیوز)بہت سے لوگ مصروف ہفتے کے بعد ویک اینڈ پر دیر تک سونے کو تھکن اتارنے اور نیند پوری کرنے کا بہترین طریقہ سمجھتے ہیں۔

 لیکن ماہرینِ نیند کے مطابق یہ عادت پیر کے روز مزید تھکاوٹ اور سستی کا سبب بن سکتی ہے ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے اور اتوار کو معمول سے کہیں زیادہ دیر تک سونا جسم کے قدرتی نیند و بیداری کے نظام، جسے سرکیڈین ردھم کہا جاتا ہے کو متاثر کرتا ہے ، اس کے نتیجے میں جسم کے لیے دوبارہ معمول کے شیڈول پر آنا مشکل ہو جاتا ہے ۔ماہرین کے مطابق دماغ نیند کو بینک اکاؤنٹ کی طرح نہیں سمجھتا کہ ہفتے بھر کی کمی کو بعد میں ایک ساتھ پورا کر لیا جائے ، نیند کے اوقات میں اچانک تبدیلی جسمانی گھڑی کو الجھا دیتی ہے اور نیند کے معیار پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے ۔محققین اس کیفیت کو سوشل جیٹ لیگ کا نام دیتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کرکٹ بورڈ کا سینٹرل کنٹریکٹ کو سامنے نہ لانے کا فیصلہ

پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قومی کیلنڈر 27-2026 کا اعلان

پاک قازقستان باکسنگ ڈویلپمنٹ کلینک کا آغاز

فیفا ورلڈ کپ ،سعودی عرب اور یوراگوئے کا میچ ڈرا

ویمنز نیشنز کپ ، بھارت اور نیوزی لینڈ سیمی فائنل میں

سٹیڈیم میں صرف ایرانی سرکاری پرچم لہرانے کی اجازت

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak