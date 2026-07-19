صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصر کے کھلاڑی نے ایک دن میں دو ریکارڈز توڑ دیئے

  • عجائب دنیا
مصر کے کھلاڑی نے ایک دن میں دو ریکارڈز توڑ دیئے

قاہرہ (نیٹ نیوز)مصر کے باسکٹ بال کھلاڑی نے دو گینیز ورلڈ ریکارڈز اپنے نام کر لئے ،گینیز ورلڈ ریکارڈز کے مطابق 21 سالہ باسکٹ بال کھلاڑی علی وسام نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ہی دن میں دو گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیے ، جن میں سے ایک ریکارڈ ہارلیم گلوب ٹراٹرز کے کھلاڑی کے پاس تھا۔

علی وسام نے 82 فٹ 10 انچ کے فاصلے سے کامیابی کیساتھ ہُک شاٹ پھینک کر سب سے زیادہ فاصلے سے ہُک شاٹ پھینک کر پہلا جبکہ 90 فٹ اور 6 انچز کے ساتھ سب سے زیادہ فاصلے سے بیک ورڈ شاٹ پھینک کر دوسرا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔اس سے قبل سے زیادہ فاصلے کے بیک ورڈ شاٹ کا ریکارڈ ہارلیم گلوب ٹراٹرز کے اسٹار کوری ‘تھنڈر’ لا کے پاس تھا۔ انہوں نے 2024 میں 87 فٹ 8 انچ کے فاصلے سے شاٹ لگا کر یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران سرمایہ کاروں کامحتاط رجحان

پاک ،ایران تجارتی حجم اقتصادی استعداد سے کم،اراک چیمبر

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پرفباٹی کو تشویش

یورومنی ایوارڈز فار ایکسیلنس میں زندگی کیلئے بہترین ڈیجیٹل بینک کااعزاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak