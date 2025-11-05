صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
ایاز امیر رؤف کلاسرا شاہد صدیقی ڈاکٹر حسین احمد پراچہ محمد حسن رضا علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
آج   کا   کالم
شاہد صدیقی
زیر آسماں
شاہد صدیقی
"SSC" (space) message & send to 7575
تاریخ اشاعت     2025-11-05
الیکٹرانک کاپی
پرنٹ کریں
الیکٹرانک کاپی

ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)

رگھو ناتھ راؤ نے پیشوا نارائن کو قتل کرنے کے بعد خود پیشوا بننے کا اعلان کر دیا تھا لیکن مرہٹہ سرداروں نے اسے پیشوا ماننے سے انکار کر دیا اور نارائن راؤ کے نومولود بیٹے سوائی مادھو راؤ کو پیشوا بنانے کا اعلان کر دیا۔ نانا فر نویس کی سربراہی میں مرہٹوں کی ایک کونسل تشکیل دی گئی جس میں نانا فر نویس کے علاوہ گیارہ مرہٹہ سردار تھے جو ریاستی فیصلہ سازی میں شریک ہوتے۔ اس کونسل کو بارہ بھائی کونسل کا نام دیا گیا۔ رگھو ناتھ راؤ کیلئے یہ صورتحال ہرگز قابلِ قبول نہ تھی۔ دوسری طرف نئے پیشوا سوائی مادھو راؤ کو عام لوگوں کی حمایت حاصل تھی اور اس کی پشت پر مرہٹوں کے بارہ ممتاز سردار کھڑے تھے۔ اب رگھو ناتھ راؤ کے شاطرانہ ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مدد طلب کی جائے اور ان سے کچھ شرائط کے عوض اپنی گدی بچائی جائے۔ اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مذاکرات شروع کر دیے۔ یہی وہ وقت تھا جس کا ایسٹ انڈیا کمپنی کو انتظار تھا۔ کمپنی نے رگھو ناتھ کو یقین دلایا کہ اس کی حمایت کیلئے 25 ہزار سپاہیوں کی فوج بھیجی جائے گی‘ لیکن اس کے بدلے میں اسے Salsetteاور Basseinکے علاقے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کرنا ہوں گے‘ اور سورت اور کچھ دیگر علاقوں سے حاصل ہونے والا ریونیو بھی کمپنی کو دینا ہو گا۔ رگھو ناتھ نے یہ شرائط بخوشی قبول کر لیں۔ ان شرائط کو ایک معاہدے کی شکل دی گئی جسے 1775ء کا معاہدہ سورت کہا جاتا ہے۔ معاہدے کی ایک نقل ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنگال کونسل کو بھجوائی گئی جو بمبئی اور مدراس کونسل کی نگران کونسل تھی۔
اب رگھو ناتھ راؤ کو نہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کی سیاسی حمایت حاصل تھی بلکہ کمپنی کے پچیس ہزار سپاہی کرنل کیٹنگ (Keating) کی قیادت میں رگھو ناتھ کی فوج کے ہمراہ پیشوا پر حملے کیلئے تیار تھے۔ ادھر مرہٹوں کو خبر ملی کہ رگھو ناتھ راؤ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں سے مل کر ان پر حملہ کرنے آرہا ہے۔ تو بارہ بھائی کونسل کے باہمی مشورے سے مرہٹہ سردار ہری پنت کی سربراہی میں مرہٹہ فوج مقابلے کیلئے نکلی۔ ہری پنت عسکری داؤ پیچ کا ماہر تھا‘ اس نے فیصلہ کیا کہ روایتی جنگ کے بجائے رگھو ناتھ کی فوج کو سرپرائز دیا جائے۔ علاقے کی جغرافیائی صورتحال کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی فوج کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا اور رگھو ناتھ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی مشترکہ فوج پر مختلف مقامات پر حملہ آور ہوا۔ یہ گوریلا جنگ سٹرٹیجی تھی جس کیلئے رگھو ناتھ اور کمپنی کی فوج تیار نہ تھی۔ انہوں نے جنگ کا یہ انداز پہلے نہیں دیکھا تھا۔ رگھو ناتھ اور کمپنی کی مشترکہ فوج کے بیشتر سپاہی اس جنگی پلان کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ ہری پنت کی فوج مسلسل ان کے تعاقب میں تھی اور انہیں بھاری جانی نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ صورتحال ایسٹ انڈیا کمپنی کیلئے ہرگز خوش آئند نہیں تھی۔ رگھو ناتھ کی حمایت میں فوج بھیج کر اب وہ پچھتا رہے تھے۔ اس ساری صورتحال کا بنگال کونسل بغور جائزہ لے رہی تھی۔ یاد رہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال کونسل کو ایسٹ انڈیا بمبئی اور مدراس کونسلز کی براہ راست نگرانی کے اختیارات حاصل تھے۔ انہی اختیارات کو بروئے کار لارتے ہوئے وارن ہیسٹنگز (Warren Hastings) نے ایسٹ انڈیا کمپنی اور رگھو ناتھ کے مابین دستخط شدہ سورت معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا اور بنگال کونسل کو ہدایت کی کہ فوری طور پر سوائی مادھو راؤ کے خلاف جنگ بند کرے۔ دوسری طرف ہیسٹنگز نے کرنل اُپٹن (Col Upton) کو اپنے نمائندے کے طور پر مرہٹوں کے پاس بھیجا اور انہیں صلح کی پیشکش کی۔ مرہٹوں نے جنگ بندی کیلئے اپنی شرائط پیش کیں۔ ان میں مرکزی شرط یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سوائی مادھو راؤ کو پیشوا کے طور پر تسلیم کرے گی۔ یوں ایسٹ انڈیا اور سوائی مادھو راؤ کے مابین 1776ء میں معاہدہ پورندر (Purandar) ہوا جس کے مطابق طے ہوا کہ (1): ایسٹ انڈیا کمپنی سوائی مادھو راؤ کو بطور پیشوا تسلیم کرے گی۔ (2): ایسٹ انڈیا کمپنی مادھو راؤ کے کسی دشمن کا ساتھ نہیں دے گی۔ (3): ایسٹ انڈیا کمپنی مرہٹوں کے مفتوحہ علاقوں کو واپس کر دے گی۔ (4): رگھو ناتھ راؤ اگر اپنی فوج کو ختم کر دے گا تو اسے پچیس ہزار روپے پنشن ملے گی۔
اس معاہدے کے بعد جنگ بندی ہو گئی۔ معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سوائی مادھو راؤ کے کسی دشمن کا ساتھ نہیں دے گی‘ لیکن معاہدے پر دستخطوں کے بعد بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے درپردہ رگھو ناتھ راؤ سے رابطہ رکھا۔ یہ رابطہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ آنے والے وقتوں میں کبھی اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ رگھو ناتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کیلئے ایک ایسا مہرہ تھا جسے ایسٹ انڈیا کمپنی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ معاہدے کے بعد سوائی مادھو راؤ کی حامی بارہ بھائی کونسل نے فیصلہ کیا کہ ریاست کو عسکری طور پر مزید مضبوط کیا جائے تاکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو آئندہ حملہ کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اس کیلئے فرانس سے رابطہ کیا گیا۔ یاد رہے جس طرح انگلستان کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں کام کر رہی تھی اسی طرح فرانس کی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی اپنے تجارتی مفادات کیلئے ہندوستان میں سرگرم تھی۔ دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کی حریف تھیں۔ مرہٹوں نے فرانس سے معاہدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے‘ اس معاہدے پر 1777ء میں دستخط ہوئے۔ معاہدے کی رو سے طے پایا کہ مرہٹوں کو مدد کیلئے اڑھائی ہزار فرانسیسی سپاہی دیے جائیں گے اور مرہٹہ فوج کے دس ہزار سپاہیوں کو فرانسیسی معیار کی جدید تربیت دی جائے گی۔ ان مراعات کے عوض فرانسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مغربی ساحل پر ایک بندرگاہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔
ایسٹ انڈیا کمپنی تک اس معاہدے کی اطلاعات پہنچیں تو ان کا سخت ردِ عمل سامنے آیا۔ مرہٹوں اور فرنچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا اتحاد ان کے مستقبل کے عزائم کیلئے خطرناک تھا۔ معاہدے کے ردِ عمل کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے مرہٹوں پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ مرہٹوں کی طرف سے ان کا نامور سردار شندی مقابلے پر آیا۔ وہ ایک ذہین جرنیل تھا جو عسکری داؤ پیچ سے خوب واقف تھا۔ اس نے انگریزوں کی فوج کو گھیر لیا اور انہیں سخت جانی نقصان پہنچایا۔ انگریزوں کی فوج کو رسد پہنچانے کیلئے خوپولی (Khopoli) میں ایک کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ مرہٹوں نے اس کیمپ پر حملہ کرکے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ انگریز کی بھیجی گئی فوج اب پسپا ہوتی ہوئی وڈ گاؤں پہنچی۔ مرہٹے ان کے استقبال کیلئے یہاں بھی موجود تھے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس صلح کی درخواست کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جنگ بندی کے ایک معاہدے پر فریقین نے دستخط کیے جس کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی 1775ء کے بعد کے تمام مفتوحہ علاقے مرہٹوں کو واپس کر دے گی۔ یہ مرہٹوں کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ انگریز فوج کا ہتھیار ڈالنا ان کیلئے خفت کا باعث تھا۔ وڈ گاؤں کے اس معرکے میں انگریز فوج کے ہمراہ رگھو ناتھ کے سپاہی بھی تھے۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں رگھو ناتھ بھی شامل تھا جو پیشوا بننے کیلئے ایسٹ انڈیا کمپنی کیلئے ایک مہرے کے طور پر کام کر رہا تھا۔ مرہٹوں نے رگھو ناتھ کو گرفتار کر لیا اور اس کے سامنے پیشکش رکھی کہ اگر وہ باقی زندگی خاموشی سے گزارنے کا وعدہ کرے تو اسے نہ صرف جان کی امان بلکہ پنشن بھی دی جائے گی۔ رگھوناتھ راؤ نے کہا کہ وہ ایسا کرنے کو تیار ہے لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے کہ اس کے بیٹے باجی راؤ کو مرہٹوں کی انتظامیہ میں کوئی عہدہ دیا جائے۔ مرہٹوں نے اس شرط کو مان لیا۔ یوں وڈ گاؤں میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور مرہٹوں کے درمیان 1779ء میں وڈ گاؤں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ بظاہر جنگ بندی ہو گئی لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا‘ ایسٹ انڈیا کمپنی سازشوں کا ایک جال بُن رہی تھی اور ایک نیا طوفان مرہٹو ں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ (جاری)

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

شاہد صدیقی کے مزید کالمز

شاہد صدیقی کے کالمز کی آرکائیو

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے دیگر کالمز

چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
NFC vs PFC
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
ظہران ممدانی جیتے گا
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ثبوت بول پڑے
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
دین و دنیا میں توازن
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو