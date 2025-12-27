رواں سال مچھلی کی برآمدات میں 19 فیصد اضافہ
سمندر میں شکار کرنے کے لائسنس کا معاملہ بھی حل ہوگیا ،ڈاکٹر منصور علی وسان
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سال 2025 کے دوران مچھلی کی ایکسپورٹ میں 19 فیصد اضافہ ہوا جبکہ گزشتہ دو سالوں میں مجموعی طور پر تقریباً 40 فیصد ایکسپورٹ بڑھی ہے ۔یہ بات ڈائریکٹر جنرل میرین فشریز پاکستان ڈاکٹر منصور علی وسان نے نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے بتائی۔ گزشتہ سالوں کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالی سال 24-2023 میں مختلف ممالک کو 406 ملین ڈالرز کی مچھلی ایکسپورٹ کی گئی جبکہ 25-2024 میں بیرون ملک مچھلی کی ایکسپورٹ کا حجم بڑھ کر 489 ملین ڈالر ہوگیا۔اسی طرح رواں سال بھی اسی تناسب سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ امریکا کو جھینگے کی ایکسپورٹ کے سلسلے میں بھی اس سال اہم پیش رفت ہوئی ہے جس کے بعد اگلے سال کے وسط تک پاکستان کو جھینگا امریکا میں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ڈاکٹر منصور وسان کے مطابق رواں سال گہرے سمندر میں مچھلی کا شکار کرنے کے لائسنس دینے کا معاملہ بھی حل ہوگیا ہے ۔ رواں سال ڈیپ سی فشنگ لائسنس جاری کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے ۔