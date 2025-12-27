انفینکس موبائل نے قسط بازار کے ساتھ شراکت داری قائم کرلی
کراچی(بزنس ڈیسک)عالمی اسمارٹ برانڈ انفینکس نے قسط بازار کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کا اعلان ایک ملک گیر لانچ ایونٹ کے ذریعے کیا، جس کا مقصد اسمارٹ ٹیکنالوجی تک رسائی کو وسعت دینا اور پاکستان میں ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو مضبوط بنانا ہے۔۔۔
یہ تین روزہ ایونٹ 26 سے 28 دسمبر تک کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری رہے گا۔اس اشتراک کے تحت صارفین آسان اور منظم اقساطی سہولتوں کے ذریعے انفینکس کے جدید اسمارٹ فونز، اسمارٹ ٹی ویز اور آئی او ٹی ڈیوائسز تک باآسانی رسائی حاصل کر سکیں گے ۔ انفینکس کے مربوط اسمارٹ ایکو سسٹم کو قسط بازار کے بائے ناؤپے لیٹرپلیٹ فارم کے ساتھ یکجا کر کے یہ تعاون جدید ٹیکنالوجی کو عام صارفین کیلئے مزید قابلِ حصول بناتا ہے۔ انفینکس پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، سائمن فینگ نے کہا کہ انفینکس میں ہم اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ جدت اسی وقت بامعنی ہوتی ہے جب وہ ہر فرد کیلئے قابلِ رسائی ہو۔ قسط بازار کے ساتھ ہماری شراکت داری اسی مشترکہ وژن کی عکاسی کرتی ہے جس کا مقصد اسمارٹ ٹیکنالوجی تک رسائی کو فروغ دینا اور پاکستان میں ڈیجیٹل شمولیت کو مزید مستحکم بنانا ہے ۔یہ شراکت داری ٹیکنالوجی اور مالی سہولت کو یکجا کر کے صارفین کے لیے نئے امکانات پیدا کرتی ہے ۔ انفینکس کی جدید ٹیکنالوجی اور قسط بازار کے آسان مالیاتی حل مل کر نہ صرف ڈیجیٹل رسائی کو فروغ دیتے ہیں بلکہ ایک ایسے مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں جہاں یہ ٹیکنالوجی ہر فرد کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن سکے ۔