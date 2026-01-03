صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برآمدی آمدنی کی جانچ سے اڑان پاکستان وژن متاثر ہو گا،خرم اعجاز

  • کاروبار کی دنیا
برآمدی آمدنی کی جانچ سے اڑان پاکستان وژن متاثر ہو گا،خرم اعجاز

وزیراعظم ، وزیر خزانہ سے ایف بی آر کے سرکلر پر عملدرآمد روکنے کی اپیل

کراچی(بزنس ڈیسک)بزنس مین پینل پروگریسیوکے سیکرٹری جنرل خرم اعجاز نے ایف بی آر کی جانب سے برآمدی آمدنی کی جانچ پڑتال کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے برآمدکنندگان کی حوصلہ شکنی کے مترادف قرار دیاہے ۔انہوں نے وزیراعظم اور وزیر خزانہ سے اپیل کی کہ ایف بی آر کی جانب سے 30 دسمبر 2025 کو جاری سرکلر پر عملدرآمد روکا جائے تاکہ برآمدکنندگان میں پائی جانے والی بے چینی دور ہوسکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر کی جانب سے حوصلہ شکنی کی پالیسی ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے ۔ بھاری ٹیکسوں اور مہنگی بجلی و گیس کے باعث پیداواری لاگت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں نئی صنعتیں لگانا تو درکنار موجودہ صنعتوں کو چلانا بھی مشکل ہے ۔انہوں نے ایف بی آر کی جانب سے برآمدی آمدنی کی جانچ کو وزیراعظم کے اڑان پاکستان وژن کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ برآمدات کو فروغ دیے بغیر یہ اہداف حاصل کرنا مشکل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak