صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بولڈ لباس پر سیٹ پر مردوں کا منہ دوسری طرف کروا دیا جاتا:عالیہ علی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بولڈ لباس پر سیٹ پر مردوں کا منہ دوسری طرف کروا دیا جاتا:عالیہ علی

کراچی (آئی این پی)ٹی وی اور فلم اداکارہ و ماڈل عالیہ علی نے بولڈ گانے کی شوٹنگ سے متعلق وضاحت دے دی حال ہی میں عالیہ علی اپنی فلم آئٹم کی تشہیر کیلئے ایک مارننگ شو میں شریک ہوئیں۔

جہاں انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بولڈ سینز یا ملبوسات پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ ان کے پیچھے ایک وجہ ہوتی تھی، جب بھی میں بولڈ لباس میں سیٹ پر آتی تو پروڈیوسر ہمہ شیخ مائیک پر اعلان کر دیتی تھیں کہ عالیہ آ رہی ہیں اور سب لوگ اپنا رخ دوسری طرف کر لیں، اگر پروڈیوسر خاتون نہ ہوتیں تو شاید مجھے زیادہ بے چینی محسوس ہوتی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے شہر کو گرین زون میں بدل دیا

برطانیہ :مسجد میں بزرگوں کیلئے ورزش کلاس، ویڈیو وائرل

برطانیہ کی پہلی فیکٹری نے خلا میں کام شروع کردیا

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

گاجر کا استعمال بینائی کو بہتر بنانے کیلئے مفیدقرار

بیماری کی چھٹی،منیجر نے ملازم سے لائیو لوکیشن مانگ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak