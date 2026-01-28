صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لکی کور انڈسٹریز کے مالی نتائج جاری، فروخت 9 فیصد کم رہی

مجموعی منافع17فیصد کمی سے 7,785ملین روپے ریکارڈ کیا گیا

کراچی(بزنس ڈیسک) لکی کور انڈسٹریزلمیٹڈ (کمپنی)نے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس کے بعد 31 دسمبر 2025 کو ختم ہونے والی ششماہی کے مالیاتی نتائج کا اعلان کردیا ۔ مربوط بنیاد پر زیرجائزہ ششماہی کیلئے 56,337ملین روپے کی خالص مجموعی فروخت 9 فیصد کم ہے ۔ جاری آپریشنز سے مجموعی منافع 7,785 ملین  رہاجو17فیصد کم ہے ۔ 4,599 ملین روپے کا بعد از ٹیکس منافع اورہولڈنگ کمپنی کے مالکان سے منسوب 9.96 روپے کی فی حصص آمدنی 28 فیصد کم ہیں۔بورڈ نے 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال کیلئے 262.5 فیصد یعنی 2 روپے والے ہر شیئر پر 5.25 روپے فی شیئر کی شرح سے عبوری نقد منافع منقسمہ دینے کی منظوری دی ہے ۔چیف ایگزیکٹو آصف جمعہ نے کہا کہ ایل سی آئی انتہائی مشکل کاروباری ماحول سے نبردآزما ہونے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے جسے کمپنی کے متنوع پورٹ فولیو اور طویل مدتی تذویراتی حکمت عملی پر مبنی نقطہ نظر کی بھرپورمعاونت حاصل ہے۔

