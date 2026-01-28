صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈان بریڈمین کی کیپ 4لاکھ 60ہزار ڈالر میں فروخت

  • کھیلوں کی دنیا
ڈان بریڈمین کی کیپ 4لاکھ 60ہزار ڈالر میں فروخت

سڈنی (سپورٹس ڈیسک)آسٹریلوی کرکٹ لیجنڈ سر ڈونلڈ بریڈمین کی تاریخی بیگی گرین کیپ ریکارڈ قیمت میں نیلام ہوگئی۔۔

 ڈان بریڈمین کی یہ تاریخی بیگی گرین کیپ آسٹریلیا کے گولڈ کوسٹ میں ہونے والی نیلامی میں 4 لاکھ 60 ہزار آسٹریلوی ڈالر میں فروخت ہوگئی۔اس نایاب بیگی گرین کیپ کو ایک گمنام خریدار نے حاصل کیا ہے جس کے حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آسکیں۔ بریڈمین نے یہ کیپ 1947-48 میں بھارت کے خلاف اپنی آخری ہوم سیریز کے دوران پہنی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے یہ کیپ بھارتی ٹیم کے اوپننگ بولر رنگا سوہنی کو تحفے میں دے دی تھی۔سوہنی کے اہلِ خانہ نے اس تاریخی ورثے کو تقریباً 75 برس تک انتہائی رازداری کے ساتھ محفوظ رکھا ۔لائیڈز آکشنز کے چیف آپریٹنگ آفیسر لی ہیمز نے اس کیپ کو کرکٹ کی دنیا کا مقدس خزانہ قرار دیا۔ان کے مطابق، خاندان کے افراد کو بھی 16 سال کی عمر کے بعد صرف چند منٹ کے لیے اسے دیکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔کیپ کے اندر ڈی جی بریڈمین اور ‘ایس ڈبلیو سوہنی’ کے نام درج ہیں جبکہ آسٹریلوی نشان کے نیچے 1947-48 کندہ ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پیٹ پر جمی چربی بھی صحت کیلئے مفید ہو سکتی ہے :تحقیق

گرینڈ پیرنٹس کو ذہنی دباؤ کی بیماری لاحق ہوسکتی

گرمی سے بچاؤ ، بندروں کو جمی ہوئی خوراک دی جانے لگی

لاکھوں سال پرانے قدیم ترین لکڑی کے اوزار دریافت

لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر کا شکار بنانیوالی اہم وجہ دریافت

موسم سرما وزن کم کرنے کیلئے بہترین کیوں ہے ؟

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak