تیراہ میں آپریشن کا کوئی وجود نہیں،نقل مکانی کی وجہ برفباری:وفاقی وزرا
وہاں ہسپتال ہے نہ سکول اور تھانہ،پختونخوا حکومت نااہلی چھپانے کیلئے موردالزام ٹھہرارہی، بھنگ کی آمدن سیاسی افراد یا ٹی ٹی پی کو جاتی، انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رہیں گی:خواجہ آصف نقل مکانی کاعمل صدیوں پرانا، موسمیاتی تبدیلی کے باعث تاخیرسے شروع:عطا تارڑ، 4 ارب کے پیکیج میں سے متاثرہ افراد کو حقیقت میں کتنا ملا؟ انہیں 8 فروری احتجاج میں استعمال کیاجاسکتا:اختیار ولی
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ تیراہ میں آپریشن کا کوئی وجود نہیں، نقل مکانی کی وجہ برفباری ہے جو ہر سال ہوتی ہے ، وہاں ہسپتال ہے نہ سکول اور تھانہ، خیبرپختونخوا حکومت اپنی نااہلی چھپانے کیلئے موردالزام ٹھہرارہی ہے ، علاقے میں 12 ہزار ایکڑ پر بھنگ کاشت کی جاتی ہے جس کی آمدن سیاسی افراد یا ٹی ٹی پی کو جاتی، یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے ۔ وفاقی حکومت اس نظام کو بدلنے کیلئے سکول، تھانے اور ریاستی رٹ قائم کرنا چاہتی ہے جس کی مخالفت کی جا رہی ہے ۔ انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی اور دیگر کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔
وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ جڑی تمام وادیوں میں شدید برفباری کے باعث ہر سال چند ماہ کیلئے نقل مکانی ہوتی ہے ،لوگ اپنے گھروں میں ایک دو افراد چھوڑ کر نسبتاً محفوظ علاقوں کی جانب منتقل ہو جاتے ہیں، جو ایک فطری اور تاریخی عمل ہے ، اسی تناظر میں 11 دسمبر کو ایک جرگہ منعقد ہوا جس میں 12 سے 13 مشران شریک تھے ، یہ جرگہ نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ ٹی ٹی پی کے نمائندوں سے بھی ملا، صوبائی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد مائیگریشن پیکیج طے پایا اور اس حوالے سے باقاعدہ دستاویزات بھی موجود ہیں، نقل مکانی کا نوٹیفکیشن کے پی حکومت اور جرگہ کی مشاورت سے جاری ہوا مگر نقل مکانی کو بحران قرار دینے کی کوشش ہو رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ اس تمام عمل میں فوج یا وہاں تعینات دفاعی اداروں کا کوئی کردار نہیں، مذکورہ علاقے میں کئی سال قبل آپریشن ہوا تھا جس کے بعد فوج نے آئی ڈی پیز کی واپسی کو مدنظر رکھتے ہوئے علاقے سے آپریشن ختم کر دیا، آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں نہ ہسپتال ہیں، نہ سکول اور نہ ہی تھانہ، جبکہ جرگے کے ساتھ یہ طے پایا تھا کہ ان بنیادی سہولیات کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔خواجہ آصف نے کہا کہ علاقے میں سول لا انفورسمنٹ کی کوئی موجودگی نہیں، شدید سردی کے باعث وہاں مستقل رہائش مشکل ہو جاتی ہے ۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ اس علاقے میں تقریباً 12 ہزار ایکڑ رقبے پر ہیمپ (بھنگ)کی کاشت ہو رہی ہے جس سے بھاری منافع حاصل ہوتا ہے اس سے تیار ہونے والی ادویات اور آمدنی یا تو بااثر سیاسی افراد یا ٹی ٹی پی کی جیب میں جاتی ہے اور یہی اصل مسئلے کی جڑ ہے ، وفاقی حکومت اس نظام کو بدلنے کیلئے سکول، تھانے اور ریاستی رٹ قائم کرنا چاہتی ہے جس کی مخالفت کی جا رہی ہے ۔خواجہ آصف نے کہا کہ صوبائی حکومت کے بعض عناصر کے مفادات ٹی ٹی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ اس معاملے کو متنازعہ بنا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ سویلین حکومت اور جرگہ مل کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ صوبائی حکومت اپنی نااہلی چھپانے کیلئے ایک ایسے آپریشن کو موردِ الزام ٹھہرا رہی ہے جس کا وجود ہی نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اس موقع پر برطانوی دور کے آفیشل گزٹیئرز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ 1880 میں بھی لکھا گیا تھا کہ خیبر کے آفریدی اور اکاخیل قبائل سردیوں میں تیراہ ویلی سے ہجرت کر جاتے تھے ، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل صدیوں پرانا ہے ،موسمیاتی تبدیلی کے باعث اس بار نقل مکانی کچھ تاخیر سے شروع ہوئی۔اختیار ولی نے سوال اٹھایا کہ صوبائی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ 4ارب روپے کے پیکیج میں سے متاثرہ افراد کو حقیقت میں کتنا ملا؟۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی کے مطابق یہ نقل مکانی رضاکارانہ ہے اور پاک فوج یا وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان لوگوں کو 8 فروری کے احتجاج میں سیاسی مقاصد کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے ۔وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ تیراہ ویلی مکمل طور پر برف میں ڈھک جاتی ہے ، جہاں رہائش ناممکن ہو جاتی ہے ، اسی لیے نقل مکانی ناگزیر ہوتی ہے ۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ علاقے میں انٹیلی جنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ان کا کہنا تھا کہ جرگے میں شامل مشران علاقے کے معتبر لوگ ہیں اور امن وہاں کے عوام کا بنیادی حق ہے ، یہی وہ عناصر ہیں جنہیں 2021-22 میں افغانستان سے لا کر بسایا گیا، جو زیادہ تر بارڈر ایریاز میں موجود ہیں اور مقامی افراد سے بھتہ وصول کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ چند سال قبل یہ بھتہ اسلام آباد تک بھی پہنچتا رہا ہوگا۔فاٹا انضمام کے حوالے سے وزیر دفاع نے واضح کیا کہ اسے واپس لینے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو تین برس میں دہشت گردی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کئی گنا بڑھ گئی ہے ۔انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کی کابل اور قندھار میں الگ الگ پالیسی فرنچائزز ہیں، جبکہ پاکستان نے افغان حکومت سے پانچ بار مذاکرات کیے ۔آخر میں خواجہ آصف نے کہا کہ اگر وادی تیراہ میں امن اور سہولیات کا فقدان ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے ،تاہم وفاقی حکومت ہر ممکن وسائل کے ساتھ صوبائی حکومت کی مدد کیلئے تیار ہے اور نقل مکانی کرنے والوں کی مشکلات دور کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ۔