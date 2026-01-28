صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قرآن مجید کی تفسیر کیلئے اے آئی کا استعمال ممنوع قرار

  • دنیا میرے آگے
قرآن مجید کی تفسیر کیلئے اے آئی کا استعمال ممنوع قرار

قاہرہ(دنیا مانیٹرنگ)مصری دارالافتاء نے قرآن مجید کی تفسیر کیلئے مصنوعی ذہانت اپلیکیشنز کے استعمال کو ممنوع قرار دیدیا۔ایک سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مصری دارالافتائکا کہناتھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کیلئے مصنوعی ذہانت اپلیکیشنز، جس میں چیٹ جی پی ٹی بھی شامل ہے ، پر اعتماد کرنا شرعی لحاظ سے ممنوع ہے۔

مصری دارالافتاء نے مزید کہا کہ کیونکہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے قیاس آرائی، تخمینوں، غیر مستند ذرائع اور معلومات پر انحصار کرنے والی مصنوعی ذہانت سے معاشرے میں شرعی اور تحقیقی فساد اور غلط فہمیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔مصنوعی ذہانت اپلیکیشنز کسی مستند ذرائع پر انحصار نہ کرنے سے گمراہ کن اور غیر مستند معلومات پھیلنے سمیت غلط فہمیاں پیدا ہونے کا قوی خدشہ ہے ۔مصری دارالافتاء نے قرآن پاک کی تفسیر جاننے کیلئے مستند تفاسیر، باوثوق مفسرین، علمی شخصیات اور دینی اداروں سے رجوع کرنے پر زور دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں صرف ایشوریا رائے قدرتی طور پر خوبصورت:فرح خان

ٹرمپ سے نالاں کرسٹن سٹیورٹ کا امریکا چھوڑنے پر غور

والد بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے تھے : غزالہ صدیق

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا کی زندگی بدل دی

خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں : جاوید شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak