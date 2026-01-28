قرآن مجید کی تفسیر کیلئے اے آئی کا استعمال ممنوع قرار
قاہرہ(دنیا مانیٹرنگ)مصری دارالافتاء نے قرآن مجید کی تفسیر کیلئے مصنوعی ذہانت اپلیکیشنز کے استعمال کو ممنوع قرار دیدیا۔ایک سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مصری دارالافتائکا کہناتھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کیلئے مصنوعی ذہانت اپلیکیشنز، جس میں چیٹ جی پی ٹی بھی شامل ہے ، پر اعتماد کرنا شرعی لحاظ سے ممنوع ہے۔
مصری دارالافتاء نے مزید کہا کہ کیونکہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے قیاس آرائی، تخمینوں، غیر مستند ذرائع اور معلومات پر انحصار کرنے والی مصنوعی ذہانت سے معاشرے میں شرعی اور تحقیقی فساد اور غلط فہمیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔مصنوعی ذہانت اپلیکیشنز کسی مستند ذرائع پر انحصار نہ کرنے سے گمراہ کن اور غیر مستند معلومات پھیلنے سمیت غلط فہمیاں پیدا ہونے کا قوی خدشہ ہے ۔مصری دارالافتاء نے قرآن پاک کی تفسیر جاننے کیلئے مستند تفاسیر، باوثوق مفسرین، علمی شخصیات اور دینی اداروں سے رجوع کرنے پر زور دیا۔