پاک یورپی یونین بزنس فورم کی رکنیت کی درخواستیں طلب

  کاروبار کی دنیا
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبر کے صدرعاطف اکرام شیخ نے اعلان کیا ہے کہ ایف پی سی سی آئی کے تحت قائم پاکستان یورپی یونین بزنس فورم نے سال 2026کیلئے نئی رکنیت اور موجودہ رکنیت کی تجدیدکیلئے درخواستیں طلب کرلی ہیں۔

درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 16 فروری 2026 مقرر کی گئی۔عاطف اکرام شیخ نے بتایا کہ اس عرصے میں یورپی یونین کو پاکستانی برآمدات تقریباً8.86 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں ہیں جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں اضافے کو ظاہر کرتی ہیں ۔ عاطف اکرام نے کہا کہ یورپی یونین مسلسل پاکستان کی اہم ترین منڈیوں میں شامل ہے ،خصوصاً ٹیکسٹائل اور ملبوسات، لیدر مصنوعات، زرعی و غذائی اجناس، سرجیکل آلات اور لائٹ انجینئرنگ مصنوعات کیلئے جو کہ یورپ کو پاکستان کی برآمدات کا بڑا حصہ ہیں، برآمدات میں یہ اضافہ مغربی، مشرقی اور شمالی یورپی منڈیوں میں بہتر طلب کا نتیجہ ہے ۔

 

