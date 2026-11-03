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فرسٹ فرنیچر ٹریڈ شو عوام کی بھرپور پذیرائی کے ساتھ اختتام پذیر

  • کاروبار کی دنیا
فرسٹ فرنیچر ٹریڈ شو عوام کی بھرپور پذیرائی کے ساتھ اختتام پذیر

کراچی (این این آئی) شہریوں نے فرنیچر پر 50 فیصد سے زائد خصوصی رعایت کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔

ایکسپو سینٹر کراچی میں منعقد ہونے والا پاکستان فرسٹ فرنیچر ٹریڈ شو 2026 کا دوسرا ایڈیشن اتوار کو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا۔ نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ شادی بیاہ اور گھریلو استعمال کے فرنیچر کی خریداری کے لیے آنے والے خاندانوں کا جوش و خروش نمایاں رہا۔  رعایتی آفرز، جدید ڈیزائن اور فرنیچر کی وسیع ورائٹی شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔

 

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