صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتکار کیخلاف مقدمہ انتقامی کارروائی ، واپس لیا جائے ، طلعت محمود

  • کاروبار کی دنیا
صنعتکار کیخلاف مقدمہ انتقامی کارروائی ، واپس لیا جائے ، طلعت محمود

پانی، گیس اور بجلی بحران پر آواز اٹھانے والے کو نشانہ بنایا جا رہا ، صدر کراچی چیمبر

کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی چیمبرکے صدر طلعت محمود نے نارتھ کراچی صنعتی ایریا کے ایک صنعتکار و تاجر رہنما کے خلاف کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ایکٹ 2023 کے تحت ایف آئی آر درج کیے جانے کی شدید مذمت کی اور اسے بظاہر ایک انتقامی کارروائی قرار دیا ۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے متعلقہ حکام کے طرزعمل اور نیت پر سنگین سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ طلعت محمود نے کیس کے پس منظر اور حالات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ صنعتکار نارتھ کراچی صنعتی ایریا میں کام کرنے والے صنعتکاروں، مینوفیکچررز، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں (ایس ایم ایز) کو درپیش پانی، گیس اور بجلی کے سنگین اورمسلسل جاری بحرانوں کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتے رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ٹیسٹ : مائیک ہیسن کا ٹیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار

سب کو توقع تھی کہ پچ پر بیٹنگ کرنا مشکل ہوگا:بابر اعظم

ورلڈ جونیئر ٹینس ،حمزہ رومان نے فائنلز میں جگہ بنا لی

انگلینڈ کی فٹ بال ٹیم یوئیفا نیشنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی

پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مستقل صدر لایا جائے گا

طویل سپیلز کرنا ہی ٹیسٹ کرکٹ کی خوبصورتی :ثاقب خان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak