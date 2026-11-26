جرمنی کے ساتھ تجارت کا حجم 828 ملین ڈالر ریکارڈ
اسلام آباد(اے پی پی)جرمنی کے ساتھ پاکستان کی مجموعی تجارت کا حجم پہلے چار ماہ کے دوران 828.16 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔۔۔
جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 6.8 فیصد کم ہے، تاہم اس عرصے میں پاکستان کا جرمنی کے ساتھ تجارتی توازن بدستور سرپلس میں رہا اور مجموعی دوطرفہ تجارت میں پاکستانی برآمدات کا حصہ 63.7 فیصد ریکارڈ کیا گیا ۔ جولائی سے اکتوبر 2026تک جرمنی کو پاکستان کی برآمدات کا مجموعی حجم 527.19 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔
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