انٹارکٹیکا ، برف کی تہوں کے نیچے قدیم جھیلوں کا انکشاف
لندن(نیٹ نیوز)برطانوی اور بین الاقوامی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے انٹارکٹیکا کی موٹی برفانی تہوں کے سینکڑوں میٹر نیچے قدیم زیرِ زمین جھیلوں کے ایک نئے سلسلے کا سراغ لگایا ہے ۔
برطانوی میڈیا کے مطابق غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جدید فضائی ریڈار اور سیٹلائٹ ڈیٹا کی مدد سے کی جانے والی تحقیق میں معلوم ہوا کہ یہ جھیلیں آپس میں آبی گزرگاہوں کے ذریعے منسلک ہیں اوربرطانوی میڈیا کے مطابق برفانی تودوں کی حرکت پر براہِ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابقسائنسدانوں نے کہا کہ اس دریافت سے عالمی موسمیاتی تبدیلیوں، برف پگھلنے کی رفتار اور برطانوی میڈیا کے مطابقسمندری سطح میں اضافے کے تخمینوں کو زیادہ درست طریقے سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔
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