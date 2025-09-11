قطر پر اسرائیلی حملے کیخلاف جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے زیر اہتمام قطر پر اسرائیلی حملے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کی قیادت ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ، یاسر اقبال کھارا، شیخ افضال شاہین، ملک معراج الدین، خالد محمود چودھری، میاں اعجاز و دیگر رہنماؤں نے کی۔۔۔
شرکاء نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے اور اسرائیل و امریکا کے خلاف نعرے لگائے ۔محبوب الزماں بٹ نے خطاب میں کہا کہ حماس کی مذاکراتی ٹیم پر اسرائیلی حملہ شرمناک دہشتگردی ہے جو امریکا کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے اسے قطر کی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری، بالخصوص سلامتی کونسل سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا۔انہوں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین کی آزادی کی تحریک جاری رہے گی، شہادتیں اس جدوجہد کو مزید مضبوط بنا رہی ہیں۔ اسلامی ممالک کے حکمران مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسلامی ممالک کا اجلاس بلا کر اسرائیل کی جارحیت کے خلاف دوٹوک مؤقف اختیار کیا جائے ۔