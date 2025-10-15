صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری: ناقص صفائی پر اسسٹنٹ کمشنر کا ایکشن، عملہ کی سرزنش

  • فیصل آباد
سمندری: ناقص صفائی پر اسسٹنٹ کمشنر کا ایکشن، عملہ کی سرزنش

عملے نے وارڈ نمبر 11 میں نالیوں سے گندگی اٹھا کر صفائی مکمل کی ،مکین کااظہارتشکر

سمندری (نمائندہ دنیا) عوامی شکایات پر اسسٹنٹ کمشنر سمندری قمر محمود منج نے میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 11 میں صفائی کے ناقص انتظامات پر ستھرا پنجاب عملہ کی سرزنش کرتے ہوئے فوری بہتری کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ سستی اور لاپرواہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعد ازاں عملے نے نالیوں سے گندگی اٹھا کر صفائی مکمل کی۔ وارڈ مکینوں نے بروقت کارروائی پر اسسٹنٹ کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تتلے عالی سے باریش نامعلوم شخص کی لاش برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر