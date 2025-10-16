جھنگ پولیس کی کارروائی، اغوا شدہ خواجہ سرا ملتان سے بازیاب
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ صدر جھنگ کی حدود میں خواجہ سراء قندیل بلوچ کو اسلحہ کے زور پر اغواء کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس پر ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ملز موں کی گرفتاری اور مغوی کی بحفاظت بازیابی کے احکامات جاری کیے ۔
پولیس ٹیموں نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنیکل ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے بروقت کارروائی کی اور خواج سراقندیل بلوچ کو ملتان سے بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ابتدائی تفتیش کے مطابق مغوی کو ملہوآنہ موڑ کے قریب سے اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 2 مرکزی ملزم اسرار اور ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے ، جبکہ مزید انکشافات متوقع ہیں۔ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے کہا کہ کمزور طبقات کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ واقعہ میں ملوث تمام ملز موں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔پولیس نے ملز موں کیخلاف تھانہ صدر جھنگ میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔ جھنگ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے پرعزم ہے