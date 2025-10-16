صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ پولیس کی کارروائی، اغوا شدہ خواجہ سرا ملتان سے بازیاب

  • فیصل آباد
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )تھانہ صدر جھنگ کی حدود میں خواجہ سراء قندیل بلوچ کو اسلحہ کے زور پر اغواء کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس پر ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ملز موں کی گرفتاری اور مغوی کی بحفاظت بازیابی کے احکامات جاری کیے ۔

پولیس ٹیموں نے پیشہ ورانہ مہارت اور جدید ٹیکنیکل ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے بروقت کارروائی کی اور خواج سراقندیل بلوچ کو ملتان سے بحفاظت بازیاب کروا لیا۔ابتدائی تفتیش کے مطابق مغوی کو ملہوآنہ موڑ کے قریب سے اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران 2 مرکزی ملزم اسرار اور ذیشان کو گرفتار کر لیا ہے ، جبکہ مزید انکشافات متوقع ہیں۔ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے کہا کہ کمزور طبقات کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ واقعہ میں ملوث تمام ملز موں اور ان کے سہولت کاروں کو کیفرِ کردار تک پہنچایا جائے گا۔پولیس نے ملز موں کیخلاف تھانہ صدر جھنگ میں مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔ جھنگ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ اور قانون کی بالادستی کے لیے پرعزم ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن