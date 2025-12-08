صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ۔۔۔

پنجا ب حکو مت ٹریفک قوا نین پر عمل درآمد کے لیے عوا م کو مہلت د ے ، ہر شہر میں ا ہم پوا ئنٹس پر ڈرا ئیوننگ لا ئیسنس بنا نے کی سہولت د ی جا ئے ا یف آ ئی آ ر کا ٹنے کا سلسلہ روکا جا ئے کیونکہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹریفک قوانین پر عمل درآ مد نہ ہو نے کی صو رت میں حوا لا ت میں بند نہیں کیا جا تا موجودہ حکومت یہ بتا ئے کہ کیا ا س نے عوا م کو صحت تعلیم رو زگا ر جیسی بنیا دی سہولیات فراہم کر دی ہیں جبکہ عوا م ہر ممکن طریقہ سے ٹیکسوں کی ادائیگی بھی کررہے ہیں ۔

