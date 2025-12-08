صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی بچوں پر تشدد اور ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
بیوی بچوں پر تشدد اور ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) بیوی اور بچوں پر تشدد کرنے اور انہیں ہراساں کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔

تھانہ وویمن پولیس نے ملزم عبید اللہ کو گرفتار کیا، جو مبینہ طور پر گھریلو رنجش کے باعث اپنی اہلیہ یاسمین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ شکایت موصول ہونے پر ایس ایچ او تھانہ وویمن مدیحہ ارشاد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی اور ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر