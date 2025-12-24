صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ ہائی سکول میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد

  • فیصل آباد
سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ ہائی سکول میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد

کرسمس مسیحی برادری کی خوشیوں کا تہوار، ہم برابر کے شریک ہیں:میاں مقصود

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)سیکرڈ ہارٹ کانوینٹ ہائی سکول میں کرسمس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سپیشل مجسٹریٹ و اسسٹنٹ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد میاں مقصود احمد تھے ۔ اس موقع پر فادر ظفر اقبال، برادر ساجد بشیر پرنسپل لاسال ہائی سکول و کالج، سسٹر نسیم نیامت پرنسپل سیکرڈ ہارٹ ہائی سکول، عامر رحمت، میاں تیمور ریاض اور دیگر بھی موجود تھے ۔تقریب کے دوران مہمان خصوصی میاں مقصود احمد نے کرسمس کا کیک کاٹا اور شرکاء کو کرسمس کی مبارکباد دی۔

اس موقع پر خطاب میں انہوں نے کہا کہ کرسمس کا مذہبی تہوار مسیحی برادری کے افراد کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتا ہے اور ہم اپنے مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ مسیحی برادری سمیت دیگر تمام مذاہب کے افراد کو یکساں حقوق حاصل ہیں اور سب ایک دوسرے کی خوشیوں میں برابر شریک ہو کر ملک کو امن کا گہوارہ بنا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جعلی زائد المیعاد ادویات کیخلاف کاروائی کا فیصلہ خصوصی ٹیمیں تشکیل

پولیس پارٹی پر فائرنگ ، ساتھی کو زخمی کرنے پر دوافراد کیخلاف مقدمہ

گنجان آبادیوں میں گیس ری فلنگ، حادثے کا خدشہ

بار انتخابات کا شیڈول جاری 10 جنوری کو پولنگ ہوگی

گٹروں کے ڈھکن چوری کرنیوالوں کیخلاف مقدمات درج

ڈی پی او نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کرسمس کیک کاٹا

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر