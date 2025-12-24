صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’اپنا‘‘ سے وابستہ امریکی ڈاکٹرز کا کردار قابلِ تحسین:گیلانی

  • لاہور
’’اپنا‘‘ سے وابستہ امریکی ڈاکٹرز کا کردار قابلِ تحسین:گیلانی

لاہور (سپیشل رپورٹر) قائم مقام صدرِ مملکت سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ امریکی ڈاکٹرز کی تقریب میں شرکت ان کے لیے باعثِ اعزاز ہے اور ایسوسی ایشن آف فزیشنز آف پاکستان، ڈیسنٹ آف نارتھ امریکہ (APPNA) سے وابستہ فزیشنز کا پاکستان سمیت عالمی سطح پر کردار قابلِ تحسین ہے۔

گورنر ہاؤس میں اپنا کی میڈیکل کانفرنس سے بطور مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑے ہسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے بنیادی مراکزِ صحت میں سہولیات میں اضافہ ناگزیر ہے ۔انہوں نے نوجوان ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ میڈیکل ریسرچ اور ڈیجیٹل ہیلتھ سروسز کے شعبوں میں آگے بڑھیں۔ انہوں نے پریسلر ترمیم کے حوالے سے کہا کہ اپنا کے رکن ڈاکٹرز نے امریکی سینیٹرز سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی نژاد ڈاکٹروں کی کوششوں سے پاکستان پریسلر ترمیم کے منفی اثرات سے محفوظ رہا اور بعد ازاں ملکی دفاع اور معیشت کو فائدہ پہنچا۔اس موقع پر قائم مقام صدر نے ممتاز پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹرز میں ایوارڈز بھی تقسیم کیے ۔ تقریب سے اپنا کی صدر ڈاکٹر حمیرا قمر، ڈاکٹر نصرم اقبال، ڈاکٹر فضل اکبر علی، ڈاکٹر طاہر پال اور پاکستان کی پہلی ٹرانس جینڈر ڈاکٹر زینی نے بھی خطاب کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کی اندرون شہر تمام کھلے نالوں کو ڈھانپنے کی ہدایت

تتلے عالی کامونکے روڈ کی تعمیر شروع

جامکے چٹھہ میں نکاسی آب کا مسئلہ شہریوں کیلئے وبال جان

علی پور :مریم نواز ہسپتال میں ڈینٹل یونٹ کی تنصیب شروع

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے کمسن آرٹسٹ کی ملاقات ،کام کو سراہا

وزیرآباد:سوئی گیس دفتر میں بجلی بندش پر نظام تعطل کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر