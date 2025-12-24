صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میٹر ریورسر گینگ سے ملی بھگت ، 10 سے زائدلیسکو ملازمین معطل

  • لاہور
میٹر ریورسر گینگ سے ملی بھگت ، 10 سے زائدلیسکو ملازمین معطل

بلوں سے افسروں کے نمبر ختم، صارفین کی شکایات کیلئے 118 پر رابطہ ضروری

 لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے ) لیسکو میں میٹر ریورس کر کے بجلی چوری کرنے والے گینگ کے انکشافات کے بعد انتظامیہ نے ریورسر گینگ سے رابطے میں رہنے والے 10 سے زائد ملازمین کو معطل کرکے انکوائری کاآغٖازکردیا ۔ معطل ہونے والوں میں جاتی عمرہ سب ڈویژن کے میٹر ریڈر عابد اور امتیاز، لائن مین ہارون، تاج باغ سب ڈویژن کے میٹر ریڈر فاروق، مغل پورہ سے میٹر ریڈر شکیل، عامر ٹاؤن سب ڈویژن کے میٹر ریڈر یونس اقبال، ایئر پورٹ روڈ سے ابوبکر، صحافی کالونی سب ڈویژن کے میٹر ریڈر علی زیب اور عمران، ایس ڈی سی محمود بوٹی، شہزاد چھینہ، انارکلی سب ڈویژن کے میٹر ریڈر کاشف، علی رضا آباد سب ڈویژن کے میٹر ریڈر احمد اور مدینہ کالونی کے میٹر ریڈر یاسر شامل ہیں ۔ادھر لیسکو کے بجلی بلوں سے ایکسین اور ایس ڈی اوز کے موبائل نمبرز ختم کر دیے گئے ہیں اور اب بجلی بندش یا دیگر مسائل کی شکایات کے لیے صارفین کو کسٹمر سروس نمبر 118 پر رابطہ کرنا ہوگا جبکہ لیسکو نے تین ماہ سے زائد عرصے سے خراب میٹرز کی تبدیلی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے ۔ خراب میٹرز کی جگہ پرانے میٹرزکے ساتھ تبدیلی کی جا رہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اہم منصوبوں پر کام مارچ تک شروع ہوجائے گا،شرجیل میمن

ایشیائی بینک کی ترقیاتی منصوبوں میں معاونت کی یقین دہانی

سی بی سی کی اہم شاہراہوں کی ترقی کے منصوبے کا آغاز

وزیرِ اعلیٰ بہار کا نقاب کھینچنے کا عمل کھلی مسلم دشمنی ، منعم ظفر

سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کرنے کی ہدایت

گورنرہاؤس میں کرسمس کی بڑی تقریب کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر