صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا

  • فیصل آباد
جڑانوالہ کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا

بلدیاتی انتخابات کے لئے حد بندیوں کے مرحلے کاکام مکمل ہو گیا

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں بلدیاتی انتخابات کے لئے حد بندیوں کے مرحلے کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور شہر کو میونسپل کارپوریشن کا درجہ دے دیا گیا ہے ۔ اس کے تحت ایک تحصیل کونسل اور چار میونسپل کمیٹیاں قائم کی گئی ہیں، جن میں کھرڑیانوالہ، بچیانہ، مکوآنہ اور ستیانہ شامل ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر آفس میں حد بندی کی ابتدائی فہرست آویزاں کر دی گئی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن بننے سے مقامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے ، جبکہ بعض حلقوں نے جڑانوالہ کو ضلع بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ