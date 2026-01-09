صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چناب نگر:بجلی کی لوڈ شیڈنگ،گیس کی بندش سے شہری پریشان

  • فیصل آباد
چناب نگر:بجلی کی لوڈ شیڈنگ،گیس کی بندش سے شہری پریشان

شہری کھانا پکانے اور دیگر گھریلو ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ، شدید احتجاج

چناب نگر (نامہ نگار )شہر میں بار بار بجلی کی بندش اور وولٹیج میں کمی بیشی نے شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے ۔ متعدد شہری اپنے برقی آلات استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔اسی طرح محکمہ سوئی گیس نے بھی امتیازی سلوک کرتے ہوئے گیس کی بندش کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے ، جس کی وجہ سے شہری کھانا پکانے اور دیگر گھریلو ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ۔شہریوں نے گیس کی بلاجواز بندش اور بجلی کے مسائل پر شدید احتجاج کیا اور متعلقہ حکام سے فوری اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ