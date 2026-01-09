صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ میں آٹے کی سرکاری نرخوں پر فراہمی جاری

  • فیصل آباد
جھنگ میں آٹے کی سرکاری نرخوں پر فراہمی جاری

10کلوگرام آٹے کا تھیلا 905 روپے ، 20 کلوگرام کا تھیلا 1,810 میں دستیاب ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا ، مریضوں کی عیادت

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر جھنگ میں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے اقدامات جاری ہیں۔ ضلع میں 10 کلوگرام آٹے کا تھیلا 905 روپے جبکہ 20 کلوگرام کا تھیلا 1,810 روپے میں دستیاب ہے ۔ ضلع بھر میں آٹا وافر مقدار میں موجود ہے اور کسی قسم کی قلت کا سامنا نہیں۔ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے کہا کہ آٹے کی دستیابی اور مقررہ نرخوں پر فروخت ہر صورت یقینی بنائی جا رہی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

اسی طرح وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر شہریوں کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا اور مریضوں سے طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کرتے ہوئے محکمانہ سروسز اور کارکردگی کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن پر لگے اکثر سی سی ٹی وی کیمرے خراب

ہائوسنگ سکیم :میڈیکل سٹی کیلئے 16ہزار کنال اراضی ایکوائر

ایل ڈی اے جوہر ٹاؤن کے مرکزی گیٹ پر گٹر اُبلنے گئے

چکن کی تیاری کے مراحل میں مرحلہ وار ٹیکسوں کی بھرمار

ٹھوکر ری ماڈلنگ ‘ٹیپا ‘ ایل ڈی اے کا ٹریفک پلان تیار

اندرون و بیرون ملک جانے والی 5پروازیں منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ