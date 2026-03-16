صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ:مہنگائی کے با وجود بازاروں میں خریداروں کا رش

  • فیصل آباد
نت نئے ملبوسات اور خوبصورت واسکٹیں خریداروں کی توجہ کا مرکز

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)عید الفطر کی آمد کے قریب، کمالیہ کے بازاروں میں خریداروں کی آمد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ شہری جوتے ، چوڑیاں، کپڑے اور واسکٹ خریدنے کے لیے بڑی تعداد میں دکانوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ عید کی خوشیوں کو بھرپور انداز میں منایا جا سکے ۔کمالیہ کے مرکزی بازاروں اور مارکیٹوں میں گزشتہ چند روز سے غیر معمولی رش دیکھا گیا ہے ۔ خواتین زیادہ تر چوڑیوں اور کپڑوں کی دکانوں پر دلچسپی لے رہی ہیں، جبکہ مرد حضرات اور نوجوان واسکٹ اور جوتوں کی دکانوں سے خریداری میں مصروف ہیں۔

دکانداروں نے بتایا کہ عید کے قریب کاروبار میں واضح تیزی آ گئی ہے اور امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں رش مزید بڑھ جائے گا۔ دکانوں پر جدید ڈیزائن کے جوتے ، دیدہ زیب چوڑیاں، نت نئے ملبوسات اور خوبصورت واسکٹیں خریداروں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود وہ عید کی خوشیوں کو یادگار بنانے کے لیے خریداری کر رہے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے ۔ انتظامیہ نے بھی بازاروں میں سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں تاکہ شہری پرامن ماحول میں خریداری کر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زینب گریجویٹ کالج برائے خواتین کا خصوصی اعزاز

ترقیاتی سکیموں کیلئے 44 کروڑ روپے کے فنڈز منظور

کینٹ ڈویژن میں جرائم کنٹرول کیلئے میٹنگ کا انعقاد

عوام کو معیاری اورمناسب قیمتوں پراشیاء فراہم کرنیکی ہدایت

ڈی جی زراعت کی اگیتی کپاس کاٹارگٹ حاصل کرنیکی ہدایت

فاریسٹ پارک اپ گریڈ، فلڈ بندوں کے انتظامات تیز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
احتجاج پسند اہلِ مذہب کے نام
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پرانی تحریروں کا خاموش ورق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
استحکام اور قیمتوں میں استحکام
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، ایف بی آراور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
گورنرسندھ کو کیوں ہٹایا گیا؟
کنور دلشاد
سعود عثمانی
سنہرے پھول میں
سعود عثمانی