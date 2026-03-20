پولیس نے 2مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا
پولیس نے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ ریل بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو مبینہ پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو مختلف طریقوں سے بھیک مانگتے ہوئے اپنی جیبیں بھرنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف مقدمات درج کرکے قانونی کاروائی شروع کر دی گئی ہے۔