صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عیدالاضحیٰ صفائی آپریشن کیلئے خصوصی انتظامات مکمل

  • فیصل آباد
عیدالاضحیٰ صفائی آپریشن کیلئے خصوصی انتظامات مکمل

11 ہزار سے زائد ورکرز تعینات، کل رات سے خصوصی صفائی آپریشن

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن(ر) ندیم ناصر نے عیدالاضحیٰ کے انتظامات کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع فیصل آباد میں عیدالاضحیٰ صفائی آپریشن کے لئے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ چاند رات دو بجے سے ضلع بھر میں خصوصی صفائی آپریشن کا آغاز کیا جائے گا، جس کے تحت مساجد، عیدگاہوں، قبرستانوں اور اہم شاہراہوں کی صفائی نماز سے قبل مکمل کر لی جائے گی۔

ڈپٹی کمشنر کے مطابق قربانی کی آلائشوں کی تلفی کے لئے تقریباً 30 اضافی خندقیں تیار کی گئی ہیں جبکہ ضلع بھر میں 75 اجتماعی قربان گاہوں پر خصوصی صفائی اور سپرے کے انتظامات کئے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عید کے تینوں دن اضافی مشینری اور افرادی قوت فیلڈ میں موجود رہے گی جبکہ شہریوں کے گھروں کے قریب سے آلائشیں اٹھانے کے لئے خصوصی پلان ترتیب دیا گیا ہے ۔ 9 مویشی منڈیوں میں صفائی کیمپس اور مشینری پہلے سے فعال کر دی گئی ہے جبکہ مرکزی شاہراہوں پر مکینیکل سویپنگ اور واشنگ کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بائیو سیفٹی رولز 2005میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی

ایف بی آر کے زیر اہتمام سیالکوٹ میں ٹیکس آگاہی سیمینار

عیدالاضحی کے دوران بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنا ئی جائیگی، آئیسکو چیف

ملکہ کو ہسارمیں مؤثر سکیورٹی کیلئے 185کیمرے نصب

پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایکشن 6من سے زائد خراب گوشت تلف

راولپنڈی:ڈکیتی، چوری، منشیات فروشی کے 13ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسجد و خانقاہ کی تشکیلِ نو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک نئے دور کا ممکنہ آغاز
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
جنگ، امن اور معیشت
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
ڈیم، سرمایہ کاری اور بجٹ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایرانی جوئے شیر اور پاکستانی کوہ کن
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت ِ والد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر