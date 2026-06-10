صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشال فاطمہ کیس:پولیس کی اہم پیش رفت، 3 ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
ایشال فاطمہ کیس:پولیس کی اہم پیش رفت، 3 ملزم گرفتار

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پراسرار حالات میں ہسپتال میں دم توڑنے والی نوجوان لڑکی ایشال فاطمہ کے کیس میں جھنگ پولیس نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے تین ملز موں کو گرفتار کر لیا ہے ۔

پولیس ہیلپ لائن 15 پر اطلاع موصول ہوئی کہ ایک نوجوان لڑکی کو تشویشناک حالت میں ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جبکہ اسے ہسپتال پہنچانے والے افراد موقع سے فرار ہو گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ڈی پی او ساجد حسین نے واقعے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسروں کو تمام حقائق اور شواہد کی روشنی میں تحقیقات کا حکم دیا۔ پولیس نے جدید تفتیشی ذرائع، سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے تین ملز موں خلیل الرحمٰن، محمد حسن اور عمیس کو ٹریس کرکے گرفتار کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

نیو سبزی منڈی میں ٹرانسپورٹرز کیلئے سہولت ڈیسک بنانے کا فیصلہ

امام احمد رضا یونیورسٹی میں قرآنی جمالیات پر سیمینار

عباسی شہید اسپتال کے ہاؤس جاب ڈاکٹرز کو کورونا الاؤنس کی ادائیگی کا حکم

ڈی آئی جی ایسٹ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت

گورنر نے ترجمان مسلم لیگ ن سندھ کی عیادت کی

اداکار منیب بٹ کی عبوری ضمانت میں توسیع

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر