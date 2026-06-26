صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بس کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، اہلیہ شدید زخمی

  • فیصل آباد
بس کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، اہلیہ شدید زخمی

شورکوٹ روڈ پر بس بے قابو ہو کر موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی،ڈرائیور فرار

ٹو بہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )شورکوٹ روڈ پر تیز رفتار مسافر بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق جبکہ اس کی اہلیہ شدید زخمی ہو گئی۔ذرائع کے مطابق نواحی چک نمبر 303 گ ب کا رہائشی سردار محمد اپنی اہلیہ رضیہ بی بی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ شورکوٹ روڈ پر چک نمبر 298 گ ب کے قریب تیز رفتار مسافر بس بے قابو ہو کر ان کی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔

حادثے کے نتیجے میں دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ۔ سردار محمد شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ رضیہ بی بی کو ریسکیو اہلکاروں نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔حادثے کے بعد بس ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش ورثا کے حوالے کر دی، بس کو تحویل میں لے لیا ہے اور فرار ڈرائیور کی تلاش کے لیے کارروائی جاری ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عاشورہ محرم، نشتر ہسپتال میں انتظامات مکمل، 30 بستروں کا وارڈ مختص

پرائمری نصاب میں اے آئی شامل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او کا جلوس روٹ دورہ، انتظامات جائزہ

کمشنر کا کارڈیالوجی ہسپتال دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ

کمشنر، آر پی او کے دورے ، محرم انتظامات کا تفصیلی جائزہ

آر پی او، کمشنر کا خان پور کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ