صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9,10محرم :میٹرو،سپیڈوبس سروسز عارضی معطل

  • لاہور
9,10محرم :میٹرو،سپیڈوبس سروسز عارضی معطل

سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے پیشِ نظر ماس ٹرانزٹ بس سروسز دو روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ ،اورنج لائن ٹرین سروس معمول کے مطابق فعال رہے گی

لاہور (سٹاف رپورٹر سے ) 9 اور 10 محرم الحرام کو اورنج لائن میٹرو ٹرین سروس معمول کے شیڈول کے مطابق آپریشن جاری رہے گی۔محرم الحرام کے دوران اورنج لائن ٹرین کے اوقاتِ کار اور روٹس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔لاہور میں میٹرو بس، الیکٹرک بس اور سپیڈو بس سروسز عارضی طور پر معطل رہیں گی۔سکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے پیشِ نظر ماس ٹرانزٹ بس سروسز دو روز کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور ملتان میں میٹرو، الیکٹرک اور سپیڈو بس سروسز 9اور 10محرم کو دستیاب نہیں ہوں گی۔اورنج لائن سروس معمول کے مطابق فعال، جبکہ میٹرو، الیکٹرک اور سپیڈو بس سروسز عارضی طور پر بند رہیں گی۔میٹربس اور سپیڈو کی بندش سکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایل پی جی مافیا بے لگام،مقررہ قیمت306 روپے کلو،420تک فروخت:شہری پریشان

75 کروڑ کا منصوبہ:گلیاں ،بلدیاتی عمارتیں منتخب شاہراہیں شمسی توانائی پر منتقل ہو نگی

بلدیہ عظمیٰ بجٹ،60ارب سے زائدکا تخمینہ

بلدیاتی نظام اختیارات پر قبضے کا نظام ہے ، منعم ظفر

امام حسینؓ کی عظیم قربانی انسانیت کیلئے حق و باطل کا معیار ،ڈاکٹر فاروق ستار

واقعہ کربلا حق اورانصاف کی لازوال علامت ، فریال تالپور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ