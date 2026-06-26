صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عزاداروں کو طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی :ڈاکٹر شہزاد

  • فیصل آباد
عزاداروں کو طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی :ڈاکٹر شہزاد

محکمہ صحت کا عملہ 24 گھنٹے ہائی الرٹ ، تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی فیصل آباد ڈاکٹر شہزاد محمود نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق محرم الحرام کے دوران فیصل آباد اور اس کی تحصیلوں میں عزاداروں کو معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے ہیں۔ایک ملاقات کے دوران انہوں نے بتایا کہ مجالس اور جلوسوں کے مقامات پر خصوصی میڈیکل کیمپس، کلینک آن ویلز اور تربیت یافتہ طبی عملہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طبی امداد فراہم کی جا سکے ۔ڈاکٹر شہزاد محمود نے کہا کہ محکمہ صحت کا عملہ 24 گھنٹے ہائی الرٹ ہے اور عزاداروں کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق شہریوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

9,10محرم :میٹرو،سپیڈوبس سروسز عارضی معطل

روبوٹک سرجری کیلئے سرٹیفکیٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ

سی سی پی او لاہور کا مختلف امام بارگاہوں ،جلوسوں کے روٹس کادورہ

سید منور حسنؒ امتِ مسلمہ کا درد رکھنے والے قائد تھے :جمعیت

پانڈو سٹریٹ کے جلوس کے راستے پر مشینری اور عملہ تعینات

امن و امان کے فروغ کیلئے مشترکہ کوششیں ناگزیر :گورنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ