صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ عوام سے کھلی ناانصافی :میاں طاہر

  • فیصل آباد
ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ عوام سے کھلی ناانصافی :میاں طاہر

مافیا مصنوعی قلت پیدا کرکے من مانے نرخ وصول کر رہا ،عوام پر بوجھ بڑھ رہا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی کے رہنما، سابق یو سی ناظم و چیئرمین سی سی 28 گلستان کالونی اور ممبر امن کمیٹی میاں طاہر ایوب نے ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ اور قیمتوں میں خودساختہ اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایل پی جی مافیا مصنوعی قلت پیدا کرکے من مانے نرخ وصول کر رہا ہے ، جس سے عوام پر اضافی مالی بوجھ پڑ رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایل پی جی کی کھلے عام بلیک مارکیٹنگ اور ناجائز منافع خوری نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ، جبکہ متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ان کے بقول یہ صورتحال حکومتی رٹ پر سوالیہ نشان ہے اور غریب عوام کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے۔

میاں طاہر ایوب نے کہا کہ مہنگائی سے پہلے ہی پریشان غریب اور متوسط طبقہ بنیادی ضرورت کے حصول کے لیے بھی مشکلات کا شکار ہے ۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ذخیرہ اندوز عناصر مصنوعی قلت پیدا کرکے ایل پی جی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں، جس کے باعث صارفین مہنگے داموں گیس خریدنے پر مجبور ہیں۔انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایل پی جی مافیا کے خلاف فوری اور مؤثر کریک ڈاؤن کیا جائے ، سرکاری نرخوں پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو عوام احتجاج پر مجبور ہوں گے ، جس کی ذمہ داری حکومت اور متعلقہ اداروں پر عائد ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملاکنڈ میں ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ واپس لیا جائے ، گورنر پختونخوا

آزاد کشمیر الیکشن، آئی پی پی نے سٹر ٹیجک روڈ میپ تیار کرلیا

صوبائی وزیر تعمیرات کا آرایم روڈ منصوبہ کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

او آئی سی وزارتی کانفرنس خواتین اہم سنگ میل ہوگی ،سیدال خان

مون سون،آئیسکو کی صارفین سے احتیاطی تدابیر اپنا

امن و امان،شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ،آئی جی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر