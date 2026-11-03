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عبداللہ کی بھینس 45.110 کلوگرام دودھ دے کر اول

  • فیصل آباد
عبداللہ کی بھینس 45.110 کلوگرام دودھ دے کر اول

حاجی اکرام کی بھینس ’’قمرہ‘‘نے 40.940 کلوگرام دودھ دے کر دوسری پوزیشن لی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) محکمہ لائیو سٹاک کی زیرِ نگرانی چک نمبر 235 ر۔ب، نیاموآنہ میں بھینسوں کا دودھ دینے کا مقابلہ منعقد ہوا، جس میں لاہور کھنڈ پنڈ کے عبداللہ کھوکھر کی بھینس ‘‘داتا دی ملنگنی’’ نے 45.110 کلوگرام دودھ دے کر پہلی پوزیشن حاصل کرلی۔مقابلے میں سدھوپورہ کے حاجی اکرام کی بھینس ‘‘قمرہ’’ نے 40.940 کلوگرام دودھ دے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔بڑی بھینسوں کے دودھ دینے کے مقابلے میں سدھوپورہ کے رانا عدیل عباس کی بھینس نے 43.830 کلوگرام دودھ دے کر پہلی، جبکہ چک نمبر 208 ر۔ب کے صدام فوجی کی بھینس نے 43.190 کلوگرام دودھ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔اسی طرح بھینسوں کے دودھ دینے کے مقابلے میں چک نمبر 208 ر۔ب کے رانا عبدالرحمان کی بھینس نے 35.890 کلوگرام دودھ دے کر دوسری، جبکہ سدھوپورہ کے حاجی اکرام کی بھینس نے 34.210 کلوگرام دودھ دے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔

 

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