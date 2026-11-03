صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کے باہر کھڑی کی گئی موٹر سائیکل چوری

  • فیصل آباد
گھر کے باہر کھڑی کی گئی موٹر سائیکل چوری

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)گھر کی دہلیز پر کھڑی کی گئی موٹر سائیکل چوری کرلی گئی۔

تھانہ جھنگ بازار کے علاقے لیاقت آباد میں عرفان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر کے باہر موٹر سائیکل کھڑی کرکے خود اپنے کام میں مصروف ہوگیا۔ اس طرح نامعلوم ملز م اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بی زیڈ یو اکیڈمک سٹاف کے عہدیداروں میں اختلافات شدید،ایک مستعفی

میگا صفائی آپریشن شروع،اضافی عملہ تعینات

مصور ذوالفقار علی بھٹی کی فنی خدمات کے اعتراف میں تقریب

پنجاب کالجز کینٹ کیمپس کائیاں پور میں یوم والدین کی تقریب

بجلی کا میٹر منقطع کرنے پر میپکو لائن مین پر مبینہ تشدد

چوک سرور شہید ہسپتال میں انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ