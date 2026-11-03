صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس اہلکاروں اور شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر ترجیح :ڈاکٹر نوید عاطف

  • فیصل آباد
پولیس اہلکاروں اور شہداء کی فیملیز کی ویلفیئر ترجیح :ڈاکٹر نوید عاطف

ڈی پی او نے اہلکاروں کے مسائل سنے ،متعلقہ افسروں کو ضروری احکامات جاری

چنیوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) آئی جی پنجاب عبدالکریم کے احکامات پر پولیس اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈی پی او چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے پولیس اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے صحت اور بچوں کی تعلیم سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ڈی پی او نے اہلکاروں کے مسائل سنے اور انہیں فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو ضروری احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں محنت، لگن اور دیانت داری سے سرانجام دینے کی ہدایت بھی کی۔بعدازاں ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے شہید کانسٹیبل اعجاز احمد کے اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کی خیریت دریافت کی اور درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے ۔اس موقع پر ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے تمام ضروری اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عملدرآمد جاری ہے اور محکمہ پولیس کی بدنامی کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف سخت محکمانہ و قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جوائنٹ سیکرٹری کیڈ کاریجنل کسٹمر فیلسٹیشن سینٹر کا دورہ

سنگاپور کے وزیر خارجہ کا نسٹ کا دورہ، تعلیمی فروغ پر تبادلہ خیال

قانونی نظام میں اے آئی کیسا تھ انسانی نگرانی ناگزیر ،شزہ فاطمہ

آئی جی کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی صورتحال کا جائزہ

چھوٹے انتظامی یونٹس سے عام آدمی کے مسائل حل ہونگے ،علیم خان

ڈی آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ