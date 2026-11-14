صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این اے 100 اور پی پی 108 کے چکوک سہولیات سے محروم

  • فیصل آباد
این اے 100 اور پی پی 108 کے چکوک سہولیات سے محروم

صفائی، سیوریج اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی سے لو گوں کو مشکلات

ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )حلقہ این اے 100 اور پی پی 108 کی یونین کونسل 167 کے متعدد چکوک بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جہاں ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث گلیاں اور محلے کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں، جبکہ صفائی، سیوریج اور پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے ۔یونین کونسل 167 کے چکوک 64 ج ب، 63 ج ب، 65 ج ب شمالی و جنوبی، 68 ج ب لیلاں اور ملحقہ آبادیاں عرصہ دراز سے بنیادی سہولیات کی فراہمی سے محروم ہیں۔صفائی کے ناقص انتظامات، سیوریج کے مسائل اور صاف پانی کی عدم فراہمی سے علاقہ مکین  مشکلات کا شکار ہیں۔ کئی دہائیوں سے ترقیاتی کام نہ ہونے کے باعث گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واسا لاہور: سمارٹ واٹر میٹرنگ کے جدید نظام کا آغاز

رئیل سٹیٹ : نئے منصوبے سول سٹی کی گرینڈ لانچنگ تقریب

سکولوں کی حدود میں کوڑا کرکٹ اور دیگر اشیا جلانے پر مکمل پابندی

ریلوے انجن میں خواجہ سرا، جعلی ویڈیو کادعویٰ غلط ثابت

نمبر پلیٹس میں ردوبدل کرنیوالوں کیخلاف کریک ڈاؤن کافیصلہ

بچی کو ورغلا کر بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن