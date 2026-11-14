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ٹریفک حادثے میں نوجوان کی موت،ڈرائیور پر مقدمہ

  • ملتان
ٹریفک حادثے میں نوجوان کی موت،ڈرائیور پر مقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر )ٹریفک حادثہ میں نوجوان کی ہلاکت کا الزام ، پولیس نے ٹرالر ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔۔۔

 قطب پور پولیس کو خادم حسین نے بتایا کہ میرا بیٹا شاہ محمد گھر آرہا تھا کہ پیچھے سے آنے والا ٹرالر کی ٹکر سے بیٹا شدید زخمی ہوگیا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا ۔پولیس نے ٹرالر ڈرائیور نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

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