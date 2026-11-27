سرکاری نرخ والا آٹا تھیلا مارکیٹ سے غائب
پرائس کنٹرول مجسٹریٹس، پیرا فورس کی مبینہ غفلت،قیمتیں عام شہریوں کی پہنچ سے باہر
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) فیصل آباد میں آٹے اور گندم کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے شہریوں، بالخصوص مزدور اور کم آمدنی والے طبقے کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمت 190 روپے فی کلوگرام تک پہنچ گئی ہے ، جبکہ گندم کی قیمت 6 ہزار روپے فی من ہو چکی ہے ۔ دوسری جانب سرکاری نرخوں پر فراہم کیے جانے والے 10 کلوگرام آٹے کے تھیلے کی شہر بھر کی مارکیٹوں اور دکانوں میں مبینہ عدم دستیابی نے شہریوں کو شدید پریشانی سے دوچار کر رکھا ہے ۔ذرائع کے مطابق فیصل آباد ضلع بھر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس، محکمہ خوراک، پیرا فورس اور دیگر متعلقہ اداروں کی مبینہ غفلت اور عدم توجہی کے باعث آٹے اور گندم کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
جس کے نتیجے میں عام شہریوں، خصوصاً محنت کش طبقے کے لیے دو وقت کیٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے اور سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے حکام کی جانب سے 10 کلوگرام آٹے کے تھیلے کی فراہمی کے احکامات تو جاری کیے گئے ، تاہم مبینہ طور پر ان احکامات پر مؤثر عمل درآمد نہ ہونے کے باعث سرکاری آٹے کا تھیلا مارکیٹوں سے غائب ہو کر رہ گیا ہے ۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مبینہ ناجائز منافع خوروں نے آٹے اور گندم کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں اوپن مارکیٹ میں آٹا چکیوں پر فروخت ہونے والے دیسی آٹے کی قیمت 190 روپے فی کلوگرام تک پہنچ چکی ہے ، جبکہ 15 کلوگرام فائن آٹے کے تھیلے کی قیمت بھی 2 ہزار 800 روپے سے تجاوز کر گئی ہے ۔ اسی طرح گندم کی قیمت 6 ہزار روپے فی من تک جا پہنچی ہے ، جس نے عوام کی قوت خرید کو بری طرح متاثر کیا ہے ۔دوسری جانب قیمتوں میں اضافے اور سرکاری آٹے کی عدم دستیابی کے باوجود محکمہ خوراک، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس کی جانب سے مؤثر کارروائیوں اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے خاطر خواہ اقدامات سامنے نہ آنے پر شہریوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔
ذرائع کی جانب سے یہ الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ بعض متعلقہ افسران اور اہلکار مبینہ طور پر ناجائز منافع خور عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے ان سے مالی فوائد حاصل کرکے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جس کے باعث ایسے عناصر کو کھلی چھوٹ ملنے کا تاثر پیدا ہو رہا ہے ۔ تاہم ان الزامات کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے ۔شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے اور گندم کی قیمتوں کو فوری کنٹرول کرنے ، سرکاری نرخوں پر 10 کلوگرام آٹے کے تھیلے کی دستیابی یقینی بنانے اور ناجائز منافع خوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ آٹے اور گندم کے ساتھ دیگر اشیائے خورونوش کی قیمتوں پر بھی مؤثر نگرانی کی جائے تاکہ مہنگائی کے ستائے عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کیا جا سکے۔
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