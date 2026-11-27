بلڈر مافیا کی حکومتی سرپرستی نے شہر کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ، منعم ظفر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے ایڈمن سوسائٹی میں پلاٹ نمبر C-163بلاک 4 پر انہدام شدہ عمارت کا دورہ کیا اور متاثرہ مزدوروں و ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔۔۔
منعم ظفر خان نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ غیر قانونی تعمیرات و بلڈرمافیا کی حکومتی سرپرستی اور ایس بی سی اے کی نااہلی و کرپشن نے شہر کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ، حالیہ واقعہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ ہونے کا نتیجہ ہے ،چنیسر ٹاؤن یوسی 3کے چیئرمین شاہد فرمان نے متعدد شکایات اور نوٹس متعلقہ حکام کو ارسال کیے ، لیکن کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔
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