وزیرآباد:ایمرجنسی میں مریضوں سے ناروا سلوک
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سول ہسپتال ایمرجنسی میں سٹاف نرسز کے ناروا رویہ سے مریض مشکلات کا شکار ،علاج کیلئے آئے شہری کو سٹاف نرسز کا چیک کرنے سے انکار ،ڈیوٹی ڈاکٹر کے احکامات کو بھی خاطر میں نہ لیا۔۔۔
شہری کو حالت غیر ہونے پر کارڈیالوجی ہسپتال منتقل کیا گیا، شہری نے نرسز کے ناروا رویہ پر سی ای او ہیلتھ کو درخواست دیدی ۔ گزشتہ روز مقامی شہری فیصل کو سینے میں تکلیف محسوس ہوئی جسے اسکے اہلخانہ سول ہسپتال ایمرجنسی میں لائے ڈیوٹی ڈاکٹر نے ابتدائی چیک اپ کے بعد بلڈ پریشر ریڈنگ کے لیے کہا تو ایمرجنسی میں تعینات سٹاف نرسز نے بلڈ پریشر چیک کرنے سے انکار کر دیا۔ نرسز کا کہنا تھا کہ ابھی ایمرجنسی کے فرش کی صفائی ہوئی ہے جب تک فرش خشک نہیں ہوگا تب تک مریض کو چیک نہیں کرسکتے جبکہ مریض کو شدید تکلیف اور سانس میں دشواری تھی بعدازاں ڈیوٹی ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں قائم او ٹی روم میں مریض کا خود بلڈ پریشر چیک کیا جو 220 نکلا دل کے عارضہ کے پیش نظر مریض فیصل رضا کو فوری طور پر ایمرجنسی علاج کیلئے چودھری پرویز الٰہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی شفٹ کر دیا گیا ۔مریض کی جانب سے دونوں سٹاف نرسز کے خلاف کارروائی کیلئے سی ای او ہیلتھ گوجرانوالہ کو درخواست دیدی گئی ۔