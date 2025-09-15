الائیڈ سکول ریجنل آفس کے زیراہتمام انٹر سکول مقابلے
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )الائیڈ سکول ریجنل آفس کے زیراہتمام انٹر سکول مقابلوں کا ریجنل سطح پر انعقاد کیا گیا، جس میں اپر پنجاب ریجن کے 50 سے زائد الائیڈ سکول اور ای ایف اے سکولز کیمپسز کے طلبا و طالبات نے شرکت کی۔۔۔
مقابلوں کو مختلف موضوعات اور کیٹیگریز میں منعقد کیا گیا جن میں قرآنی تراجم،کلامِ اقبال،پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کامیابی کا راز خود اعتمادی ہے ،ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا ہے یا برا،میرے وطن کے کیلئے میری ذمہ داری جیسے مختلف مقابلے شامل تھے ،تقریب کے مہمانِ خصوصی ریجنل منیجر الائیڈ سکولز چودھری عاصم رفیق تھے ، اس موقع پر ڈپٹی ریجنل منیجر ایاز الحق، ڈپٹی فنانس منیجر محمد علی، اسسٹنٹ منیجرعبدالرحمٰن اور ریجنل آفس کے دیگر سٹاف ممبران نے بھی شرکت کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی،اس موقع پر ریجنل منیجر الائیڈ سکولز عاصم رفیق نے مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبا و طالبات کو نقد انعامات اور سرٹیفکیٹس آف اچیومنٹ سے نوازا، عاصم رفیق کا کہنا تھا کہ طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں، علمی قابلیت اور خود اعتمادی کوبڑھانے میں ادارہ اور ہمارے اساتذہ کرام اہم کردار ادار کررہے ہیں،انہوں نے کہا کہ الائیڈ اور ای ایف اے سکولز کے طلبہ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ان کی مزیدرہنمائی کیلئے ادارہ ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گا۔