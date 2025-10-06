صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ڈاکٹر نہ ہونے پر پوسٹمارٹم میں گھنٹوں تاخیر

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ڈاکٹر نہ ہونے پر پوسٹمارٹم میں گھنٹوں تاخیر

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )نواحی قصبہ سوئیانوالہ میں ایک شخص کو تشدد کرکے قتل کرنے والے خطرناک ملزم سمیت پولیس تھانہ ونیکے تارڑ نے 3 افرادکیخلا ف مقدمہ درج کرلیا۔۔۔

ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے لاش کئی گھنٹے تک پوسٹمارٹم کے لئے پڑی رہی جس پر لواحقین ہسپتال میں ڈاکٹر ز نہ ہونے اور بروقت پوسٹمارٹم نہ کئے جانے کیخلاف سراپا احتجاج بنے رہے ۔تھانہ ونیکے تارڑ میں درج ایف آئی کے مطابق مقتول طارق محمود اور ملزم زین عرف جانی ولد محمود کے مابین موبائل کا تنازع چلا آرہا تھا جس پر ملزم زین عرف جانی طارق کو اپنے ڈیرے پر لے گیا جہاں اس نے طارق کو بجلی کے ننگے تاروں سے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کردیا ۔یہاں یہ امر قابل ذکر ہے ملزم زین عرف جانی آئس کے نشہ کا عادی ہے وہ چار سال قبل اپنے باپ کو بھی قتل کرچکا ہے اور کئی افراد کو فائرنگ کرکے زخمی کرچکا ۔ مقتول کی بہن صائمہ نے وزیر اعلیٰ ، آئی جی ، ڈی آئی جی گوجرانوالہ، ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر سے انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر