موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی جعلی چائے کی پتی ملاوٹی دودھ دہی کی فروخت میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
مضر صحت اشیا استعمال کرنے سے شہریوں میں مہلک بیماریاں پھیلنے لگیں ،فوڈ اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں نے ملاوٹ مافیا کیخلا ف کارروائیوں کی بجائے خاموشی اختیار کرلی

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)موسم ِسرما کا آغاز ہوتے ہی گوجرانوالہ میں جعلی چائے کی پتی ،ملاوٹ شدہ دودھ اور دہی کی کھلے عام فروخت میں اضافہ ہوگیا ۔مضر صحت اشیا استعمال کرنے سے شہریوں میں مہلک بیماریاں پھیلنے لگیں ۔فوڈ اتھارٹی و دیگر متعلقہ سرکاری اداروں نے ملاوٹ مافیا کیخلا ف کارروائیوں کی بجائے خاموشی اختیار کرلی ۔ذرائع کے مطابق فوڈاتھارٹی و دیگر اداروں کی غفلت سے گوجرانوالہ میں کئی عرصہ سے ملاوٹ شدہ مرچوں اور ہلدی کی فروخت جاری ہے

مگر اب موسم سرماکی شدت آتے ہی دودھ دہی ،چائے کی پتی ،چینی ،گڑ ،گھی وغیرہ میں بھی ملاوٹ کا مکروہ دھندہ تیز کر دیا گیا ہے ۔ گھی ،کوکنگ آئل میں مردہ جانوروں کے گوشت ،چربی کی آمیزش کے علاوہ دودھ دہی میں اراروڑ اورسنگھاڑے کا پائوڈر اورکیمیکلز ملائے جا رہے ہیں جبکہ چائے کی پتی میں مہلک زہر آلود رنگ ، لکڑی کا برادہ بورہ ملایاجارہاہے ،اداروں کی غفلت سے مکروہ دھندہ جاری ہے ۔ ملاوٹ شدہ اشیائے خوردونوش استعمال کرنے سے شہریوں کی بڑی تعداد بیماریوں کا شکار ہورہی ہے ۔

 

