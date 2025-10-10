صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھوان چھوڑنے پر 40 گاڑیاں تھانوں میں بند : دو ہزار سے زائد چالان

  • گوجرانوالہ
دھوان چھوڑنے پر 40 گاڑیاں تھانوں میں بند : دو ہزار سے زائد چالان

محکمہ ٹرانسپورٹ کا انسدادِسموگ، آلودگی کیخلاف ناکے لگا کر آپریشن ،روٹ پر مٹ نہ ہونے ،زائد کرایہ وصولی پر بھی کارروائی،سو گاڑیوں کے ناقص سلنڈر اتارلئے گئے

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سموگ کی روک تھام اور ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کیلئے محکمہ ٹرانسپورٹ کی کارروائیاں،دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کیخلاف جنرل بس سٹینڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر آپریشن کیا گیا۔تفصیلات کے مطابق گوجرانوالہ میں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور ایئر کوالٹی انڈیکس کنٹرول رکھنے کیلئے محکمہ ٹرانسپورٹ متحرک ہو گئی ۔ڈٖپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کی ہدایت پر آر ٹی اے سیکرٹری غلام مصطفی انصاری نے ٹیموں کے ہمراہ جنرل بس سٹینڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر دھواں چھوڑنے والی بسوں ،ویگنوں ،ٹرکوں اورلوڈرر گاڑیوں کیخلاف آپریشن کیا ۔

دوہزار سے زائد چالان کئے گئے 40سے زائد گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند بھی کیا گیا ۔روٹ پر مٹ نہ ہونے ،زائد کرایہ وصول کرنے اور غیر معیاری سلنڈرز استعمال کرنے پرسو سے زائد گاڑیوں کے سلنڈرز بھی اتارے گئے ۔ سیکرٹری آر ٹی اے کا کہنا ہے کہ ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے کیلئے یہ آپریشن مستقل جاری رہے گا۔تمام ٹرانسپورٹرز کو اس حوالے سے ایک ماہ قبل آگاہی فراہم کی گئی تھی ۔زہریلا دھواں چھوڑنے سموگ کا سبب بنے والی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ فوری گاڑیوں کو فوری ٹھیک کرائیں ۔دوبارہ چیکنگ پر بھی دھواں چھوڑنے اورسموگ کا سبب بننے پر گاڑی کو نہ صرف بند کیا جائے گا بلکہ ڈرائیورز کیخلاف مقدمات بھی درج کئے جائینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ