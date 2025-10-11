صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پو لیس گرجاگھ کی کارروائی، ڈکیت،موٹرسائیکل چور گینگز گرفتار

  • گوجرانوالہ
پو لیس گرجاگھ کی کارروائی، ڈکیت،موٹرسائیکل چور گینگز گرفتار

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر، نیوز رپورٹر ) ایس ایچ او تھانہ گرجاگھ انسپکٹر عمران نسیم اور ان کی ٹیم نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسنین عرف نینو ڈکیت گینگ اور دانش عرف دانو موٹرسائیکل چور گینگ کے پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ 80 ہزار روپے نقدی اور پانچ عدد موٹرسائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں دانش، یحییٰ، امتیاز، علی حسن اور حسنین شامل ہیں۔ دورانِ تفتیش موٹرسائیکل چور گینگ کے ملزمان نے اعتراف کیا کہ وہ گلی محلوں، بازاروں اور پارکنگ پلازوں میں کھڑی موٹرسائیکلوں کے تالے توڑ کر چوری کیا کرتے تھے ، جبکہ ڈکیت گینگ کے ارکان نے انکشاف کیا کہ وہ سنسان علاقوں اور رات کی تاریکی میں وارداتیں کرتے تھے ۔ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ۔سماجی و سیاسی تنظیموں اور علاقہ مکینوں نے پولیس کی اس کامیاب کارروائی کو سراہتے ہوئے خراجِ تحسین پیش کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

خسرہ اور روبیلا اب بھی بڑے چیلنجز میں شامل ، وزیر صحت

سپیکر قومی اسمبلی سے پی آر اے وفد کی ملاقات،نومنتخب باڈی سے حلف لینے کی درخواست

انسداد پولیومہم میں غفلت برداشت نہیں کرینگے ،کمشنر راولپنڈی

ڈی سی مری کی تمام محکموں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانیکی ہدایت

اسلام آباد :ڈینگی کے 40نئے کیسز ، انتظامیہ انسد اد کیلئے متحرک

نسٹ میں ایم بی بی ایس کے داخلوں کا اعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
دو ٹوک پیغام
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
باقی دنیا جائے بھاڑ میں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سینیٹر مشتاق احمد کی فاتحانہ واپسی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پُرامن احتجاج‘ ایک جمہوری حق
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈویژنل صوبوں کاروڈ میپ
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سیلاب کی آفت
مفتی منیب الرحمٰن